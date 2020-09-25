ТОП-10 новых автомобилей на рынке Дальнего Востока в августе | АВТОСТАТ

ТОП-10 новых автомобилей на рынке Дальнего Востока в августе

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ТОП-10 новых автомобилей на рынке Дальнего Востока в августе

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе жители Дальнего Востока купили 2235 новых легковых автомобилей, что на 15% больше, чем за тот же месяц 2019 года. Эксперты агентства отмечают, что первенство в модельном рейтинге возглавили сразу два представителя Южной Кореи.

Так, наибольшие предпочтения в последний месяц лета местные покупатели отдали Hyundai Creta и KIA Rio, которые разошлись тиражом по 155 единиц. На третьем месте – кроссовер Toyota RAV4 (149 шт.), на четвертом – внедорожник УАЗ «Патриот» (116 шт.). Замкнул пятерку лидеров еще один отечественный внедорожник – LADA 4x4, который приобрели 97 жителей ДФО.

Кроме них, в ТОП-10 местного рынка новых машин по итогам августа попали: KIA Seltos (89 шт.), Renault Duster (87 шт.), Toyota Land Cruiser Prado (84 шт.), Hyundai Solaris (68 шт.) и Nissan X-Trail (65 шт.).

Полный список автодилеров Дальнего Востока (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

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