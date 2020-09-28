Geely представила обновленный кроссовер Atlas

Компания Geely начала продажи на китайском рынке обновленного кроссовера Atlas. Цены на автомобиль варьируются от 88,8 тысячи до 118,8 тысячи юаней (1-1,3 млн рублей).

Как пишет портал Motor.ru, от дорестайлинговой модели новинку можно отличить по дизайну оптики и другому рисунку решетки радиатора – она теперь имеет ячеистую структуру (аналогичный рисунок уже применяется на малайзийском Proton X70). Кроме того, кроссовер обзавелся дисками нового дизайна.

В салоне изменения более заметны: руль с новым логотипом и нефиксируемый джойстик коробки передач позаимствован у Coolray, появился прямоугольный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Что же касается виртуальной панели приборов, то она устанавливается на модель с 2018 года.

В Китае обновленный Atlas можно купить с 1,8-литровым турбомотором, который выдает 184 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы предложен менее мощный агрегат (163 л.с.) и тандеме с «механикой». Таким образом, с рестайлингом Atlas лишился модификации с классическим «автоматом».

О перспективах обновленного «Атласа» в России пока ничего не известно – из грядущих новинок для нашей страны пока заявлены только Atlas Pro (будет позиционироваться как самостоятельная модель) и кросс-купе FY11, который переименуют в Tugella.

Напомним, Geely Atlas производится для российского рынка на заводе в Беларуси. Кроссовер оснащается атмосферными моторами объемом 2,0 и 2,4 л, а также с наддувным 1.8, передним либо полным приводом. Цены стартуют от 1 млн 254 тыс. 990 рублей.

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