В России продано более 1000 внедорожников Suzuki Jimny нового поколения

Четвертое поколение Suzuki Jimny появилось на российском рынке в августе 2019 года, и с тех пор в нашей стране было реализовано более 1000 таких внедорожников. Модель остается одной из самых востребованных у поклонников японской марки, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Напомним, внедорожник Suzuki Jimny нового поколения представлен в двух комплектациях – GL и GLX – по цене от 1 млн 639 тыс. рублей до 1 млн 849 тыс. рублей соответственно.

В комплектации GL новый Suzuki Jimny оснащается электроприводом регулировок боковых зеркал заднего вида, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях.

Для автомобиля доступны ABS и ESP, система помощи при старте на подъеме (Hill-Hold), система помощи при спуске с горы (HDC), система мониторинга давления в шинах (TPMS), система помощь при экстренном торможении (Brake Assist), система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Версия GLX нового Jimny включает в себя также передние светодиодные LED фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и Bluetooth, круиз-контролем, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения.

Новый Suzuki Jimny доступен на российском рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической передач или 4-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin. Как и прежде, внедорожник имеет лонжеронную раму лестничного типа, прочную зависимую подвеску, а также подключаемый полный привод. Для автомобиля в новом поколении доступна интеллектуальная система полного привода AllGrip Pro. Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя. Подключаемый полный привод Jimny может работать в трех конфигурациях: 2Н, 4Н и 4L. Что касается геометрии нового Jimny, угол въезда составляет 37 градусов, съезда – 49, угол продольной проходимости равен 28 градусам. Радиус разворота внедорожника составляет 4,9 м, дорожный просвет равен 210 мм.