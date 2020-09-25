Кроссовер Ford Puma получил спортивную версию

Компания Ford представила спортивный вариант компактного кроссовера Puma. Новая версия получила приставку ST к названию, а от традиционного кроссовера машина отличается аэродинамическим обвесом, спортивной выхлопной системой и 19-дюймовыми колесными дисками, пишет портал Wroom.ru.

Салон кроссовера Ford Puma ST получил 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, сиденья с функцией массажа и беспроводную зарядку для смартфона.

Автомобиль оснащается трехцилиндровым двигателем 1.5 Ecoboost, который уже знаком по хэтчбеку Ford Fiesta ST. «Пума ST» имеет те же 200 л.с., что и «Фиеста», но максимальный крутящий момент у него больше: 320 Нм вместо 290 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступечнатой механической коробкой передач, привод – только передний. До 100 км/ч кроссовер Ford Puma ST разгоняется за 6,7 секунды, а его максимальная скорость – 220 км/ч.

Производство машин наладят на заводе в Румынии. В Европе уже открыт прием заказов на спортивную версию «Пумы», а в Англии объявлена и цена: от 28500 фунтов стерлингов, что составляет примерно 2,8 млн рублей.

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