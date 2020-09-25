Jeep отметит 80-летний юбилей выпуском лимитированной серии своих моделей

Бренд Jeep в следующем году отметит свой 80-летний юбилей, в честь которого компания выпустит несколько уникальных моделей специальной серии.

Как сообщает пресс-служба FCA, эти автомобили как снаружи, так и изнутри будут отличать оригинальные дизайнерские решения, включая особую отделку сидений, уникальные диски и специальную памятную символику. Оснащенные двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками, юбилейные модели поступят в продажу в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA) в конце 2020 – начале 2021 года.

Меду тем, в ближайшие несколько лет в каждой линейке внедорожников Jeep появится модель с электрифицированной силовой установкой. Напомним, этим летом компания представила Jeep Renegade 4xe и Compass 4xe – первые в регионе EMEA гибридные автомобили Jeep с возможностью подключения к электросети, а в начале сентября в Детройте состоялся дебют гибридной версии Jeep Wrangler 4xe.