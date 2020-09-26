Geely в августе увеличила продажи в России в 2,4 раза

Российские дилеры Geely в августе реализовали 1726 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По итогам восьми месяцев 2020 года в России было продано 7563 машины китайской марки (+37%), согласно данным АЕБ.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в августе стал флагманский кроссовер Atlas, чьи продажи составили 785 машин (+38%). Второе место по популярности занял новый компактный кроссовер Geely Coolray с показателем 720 реализованных автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2020 года компания Geely планирует привезти в Россию новый купе-кроссовер FY11. Кроме того, во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».