АВТОВАЗ в октябре сохранит дополнительные рабочие смены по субботам

На АВТОВАЗе издан приказ о работе в выходные дни в октябре. Так, в соответствии с планом производства, будет организована работа всех сборочных линий предприятия в дневные смены продолжительностью 10 часов в выходные дни 3, 10 и 17 октября, а 24 октября в таком же режиме дополнительно будут работать производственные комплексы В0 и Kalina, говорится в сообщении первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.

Напомним, ранее АВТОВАЗ отказался от введения неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке.

В то же время в компании продолжают тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 28621 автомобиль LADA, включая LADA Niva – на 5% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 192397 машин, что на 18% ниже показателя годичной давности.

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