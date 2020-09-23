Nissan начал производство нового X-Trail

Компания Nissan начала на своем американском заводе серийное производство нового поколения кроссовера Rogue, который в России представлен под названием X-Trail. В продаже в США новый Nissan Rogue появится этой осенью, а в начале следующего года будут представлены версии для других рынков.

Как пишет «Российская газета», новый Nissan Rogue был представлен в июне 2020 года. Автомобиль получил кардинально другой дизайн, модернизированную платформу и широкий список электронных ассистентов. Для рынка США модель оснащается 2.5-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 186 л.с. и вариатором, опционально доступна система полного привода.

Напомним, кроссовер Nissan X-Trail выпускается для российского рынка на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Ранее Nissan X-Trail 2020-го модельного года получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе. Цены на Nissan X-Trail 2020-го модельного года в комплектации XE начинаются с отметки 1 млн 749 тыс. рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE составит от 1 млн 968 тыс. рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 2 млн 006 тыс. рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 млн 238 тыс. рублей (для комплектации LE Yandex). В максимальной комплектации LE Top с двигателем 2,5 Nissan X-Trail обойдется в 2 млн 374 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года продажи Nissan X-Trail в России составили 11848 автомобилей (-10,5%), что позволило кроссоверу войти в ТОП-25 самых популярных моделей в нашей стране.

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