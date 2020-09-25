ТОП-10 марок на рынке новых грузовых автомобилей в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 8 месяцев 2020 года в нашей стране было куплено 44 тыс. новых грузовых автомобилей*, что на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером этого рынка является «КАМАЗ», на долю которого приходится около 38%. Так, с января по август продукция отечественной марки разошлась тиражом в 16,6 тыс. единиц, показав падение на 4%. Следом, с огромным отставанием, идет «ГАЗ» - такие грузовики были приобретены в количестве 4,5 тыс. экземпляров (-16%). Третье место и лидерство среди иностранных брендов сохраняет шведский Volvo с показателем 2740 машин, что на 24% ниже результата годичной давности.

В ТОП-10 марок на рынке новых грузовиков в России по итогам 8 месяцев нынешнего года также попали: Scania (2420 шт.; -23%), «Урал» (2329 шт.; +23%), MAN (2207 шт.; -24%), «МАЗ» (2056 шт.; -17%), Mercedes-Benz (1991 шт.; -15%), Isuzu (1967 шт.; +8%) и DAF (1056 шт.; -26%). При этом рыночные объемы других марок за отчетный период составили менее тысячи единиц.

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* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV. Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД.