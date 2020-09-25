Peugeot представил самые мощные автомобили в своей истории

Компания Peugeot представила спортивные модификации седана 508 и универсала 508 SW, которые получили название PSE – Peugeot Sport Engineered. Новинки стали самыми мощными серийными автомобилями в истории французской марки.

Как пишет портал Autonews.ru, Peugeot 508 PSE оснастили гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора, который работает вместе с двумя электрическими двигателями, установленными на передней и задней оси, и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В сумме агрегаты развивают 360 л.с. и 520 Нм крутящего момента.

Седан и универсал способны ускоряться с места до первой «сотни» за 5,2 сек., а разгон с 80 до 120 км/ч занимает 3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Электромоторы питает комплект аккумуляторов на 11 кВт-ч, благодаря которым Peugeot 508 PSE способен проехать исключительно на электрической тяге до 42 км. Полностью подзарядить аккумуляторы от 32-амперной системы Wall Box можно менее чем за два часа.

В состав оборудования входит адаптивная подвеска с тремя вариантами настроек, усиленные тормозные механизмы, адаптивный круиз-контроль, активная функция соблюдения рядности движения, система ночного видения, а также передняя панель i-Cockpit с виртуальной «приборкой» и 10-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа.

Продажи спортивного гибрида и универсала Peugeot начнутся в первой половине 2021 года. Впоследствии такую же гибридную схему применят на самой мощной версии хэтчбека 308, который появится годом позже.