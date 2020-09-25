За 5 лет продано более 450 тысяч автомобилей LADA Vesta

Сегодня, 25 сентября, исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta на предприятии «ЛАДА Ижевск». За это время LADA Vesta трансформировалась в целое семейство автомобилей: к базовому седану добавилась кросс-версия, а также универсалы SW и SW Cross, двухтопливная Vesta CNG, «заряженная» LADA Vesta Sport, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, LADA Vesta вошла в ТОП-5 самых продаваемых моделей на российском авторынке всего через полгода после начала производства. В то же время, согласно опросу покупателей, каждый третий пересел на LADA Vesta с автомобиля другой марки. По итогам 2018 года Vesta стала абсолютным российским бестселлером, а сегодня уверенно занимает второе место по объемам продаж после LADA Granta. К настоящему моменту реализовано более 450 тысяч LADA Vesta всех модификаций.

Кстати, недавно эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели структуру продаж автомобилей семейства LADA Vesta на российском рынке и выяснили предпочтения покупателей. Так, между седанами и универсалами наблюдается небольшой перевес в сторону последних: 51% покупателей выбрал LADA Vesta SW / SW Cross, соответственно на седаны пришлось 49% продаж. 85% всех реализованных «Вест» были оснащены мотором объемом 1,6 литра, а 15% потребителей отдали предпочтения двигателю 1,8 л. Львиная доля тех, кто покупает LADA Vesta, по-прежнему выбирают версии с механической КП (83%). А вот каждый шестой (17%) «соблазнился» на автоматическую трансмиссию.

Лишь 27% покупателей «Вест» (или каждый четвертый) отдали предпочтения версии Cross. Интересно, что среди универсалов таковым является каждый второй автомобиль (50%), а среди купленных седанов «кроссы» заняли лишь около 4%.

Порядка 60% проданных автомобилей семейства LADA Vesta пришлось на версию Comfort. Примерно каждый четвертый покупатель (23%) выбрал Luxe, а каждый шестой (17%) – Classic. Остальные комплектации имеют ничтожно малую долю в структуре продаж.

Напомним, флагманская Vesta стала первым серийным автомобилем LADA, в основе которого лежит ДНК «Икс-стиля». Кроме того, эта модель получила ряд технических решений, применяемых тогда на автомобилях LADA впервые, например, системы контроля устойчивости (ESC) и ЭРА-ГЛОНАСС уже в базовой комплектации. Одно из самых последних и значимых нововведений – бесступенчатая автоматическая трансмиссии от японской компании Jatco, которая появилась на автомобилях LADA Vesta в прошлом году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «ЛАДА Ижевск» начал производство новой специальной серии [BLACK]. Первой моделью серии станет флагман модельного ряда – LADA Vesta Cross в кузове седан и универсал. Внешний вид автомобилей в специальном исполнении [BLACK] отличают черная глянцевая крыша, черные корпуса автоматически складывающихся зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии. Салон автомобилей получил черную обивку сидений и потолка. Что касается оснащения, LADA Vesta Cross [BLACK] и Vesta SW Cross [BLACK] оборудованы «зимним» пакетом, включающим такие опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи.

Сколько сейчас может стоить трехлетняя LADA Vesta (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».