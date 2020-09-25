ГК «КорсГрупп» приобрела дилерский центр LADA в Твери | АВТОСТАТ

ГК «КорсГрупп» приобрела дилерский центр LADA в Твери

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ГК «КорсГрупп» приобрела дилерский центр LADA в Твери

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ГК «КорсГрупп» приобрела у компании «АвтоГрад» дилерский центр LADA в Твери. Салон российской марки, расположенный на участке 1,21 га, работает с 2000 года. В 2018 году был осуществлен ребрендинг, сообщает пресс-служба ГК «КорсГрупп».

Общая площадь комплекса составляет 3288 кв.м. Шоу-рум на 12 автомобилей занимает 732 кв.м (включая зону выдачи). Сервисному участку (шесть рабочих постов, две мойки, пост приемки) отведено 614 кв.м, малярному (три поста сервиса, две окрасочных камеры, пост приемки) – 457 кв.м. Площадь склада запчастей – 536 кв.м.

До настоящего времени дилерский центр LADA продавал по 40-50 автомобилей в месяц. В «КорсГрупп» со сменой владельца этот показатель планируется увеличить вдвое, что позволит нарастить долю марки в Тверской области: сегодня в этом регионе ЦФО (без учета Москвы) зафиксировано наименьшее значение (менее 20%).

Напомним, ГК «КорсГрупп» (ранее – «Автошина») была создана в 1990 году. В настоящий момент представляет 12 марок в шести городах ЦФО: Туле, Новомосковске, Калуге, Коломне, Твери и Ярославле. Ранее в этом году компания открыла новые дилерские центры Skoda и Volkswagen в Калуге. В настоящее время ГК «КорсГрупп» уверенно входит в ТОП-20 крупнейших автомобильных холдингов России.

В каких еще городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз дилеры

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