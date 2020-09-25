Peugeot 2008 в августе стал лидером в сегменте SUV на европейском рынке | АВТОСТАТ

Peugeot 2008 в августе стал лидером в сегменте SUV на европейском рынке

60 0

11765d6f-670-0

Компактный кроссовер Peugeot 2008 нового поколения по итогам августа стал самой продаваемой моделью SUV на авторынке Европы. При этом он показал наибольший рост продаж в ТОП-10 европейских бестселлеров.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 22386 реализованных машин (-15%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 16399 автомобилей. Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели увеличилась на 18% до 15382 единиц. Далее идет Opel/Vauxhall Corsa, на которой остановил свой выбор 15261 европейский покупатель (+7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda Octavia, разошедшаяся тиражом 15122 экземпляров (-5%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Dacia Sandero (13896 шт., -21,8%), Peugeot 2008 (13452 шт., +34%), Renault Captur (13090 шт., -3%), Mercedes-Benz A-Class (12872 шт., +5,5%) и Volkswagen Polo (12377 шт., -25,9%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы автомобильные рынки мировой авторынок peugeot peugeot 2008

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно