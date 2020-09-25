Peugeot 2008 в августе стал лидером в сегменте SUV на европейском рынке

Компактный кроссовер Peugeot 2008 нового поколения по итогам августа стал самой продаваемой моделью SUV на авторынке Европы. При этом он показал наибольший рост продаж в ТОП-10 европейских бестселлеров.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 22386 реализованных машин (-15%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 16399 автомобилей. Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели увеличилась на 18% до 15382 единиц. Далее идет Opel/Vauxhall Corsa, на которой остановил свой выбор 15261 европейский покупатель (+7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda Octavia, разошедшаяся тиражом 15122 экземпляров (-5%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Dacia Sandero (13896 шт., -21,8%), Peugeot 2008 (13452 шт., +34%), Renault Captur (13090 шт., -3%), Mercedes-Benz A-Class (12872 шт., +5,5%) и Volkswagen Polo (12377 шт., -25,9%).