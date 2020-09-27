Испанский авторынок в августе вновь ушел «в минус»

Испанский авторынок в августе снизился на 10,1% и составил 66925 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован, несмотря на действие программы обновления автопарка, что обусловлено периодом летних отпусков и неопределенностью потребителей в связи с возможной второй волной коронавируса. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 524706 единиц (-40,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в августе стал Volkswagen, реализовавший 5388 автомобилей (-2,5%). На втором месте идет Renault, которая увеличила продажи на 11% до 4731 единицы. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 4725 машин (+1,2%). Замыкают пятерку лидеров местный SEAT (4680 шт., -2,8%) и KIA (4626 шт., +26,2%).

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