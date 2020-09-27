Продажи автомобилей KIA с пробегом в августе выросли на 19%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам августа реализовали 878 таких машин, что на 19% больше по сравнению с результатом годичной давности. За восемь месяцев 2020 года было реализовано 4993 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом, сообщает пресс-служба KIA. В настоящее время по программе «KIA Уверен» работают 118 официальных дилеров KIA в России.

Напомним, в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным KIA Motors Rus, каналы поступления автомобилей «KIA Уверен» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus and CIS, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

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