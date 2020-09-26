Казахстанский автопром в августе вырос на 71%

По итогам августа 2020 года с конвейеров казахстанских предприятий сошло 6732 единицы автотранспортных средств, что на 71% выше результата годичной давности. За восемь месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 43798 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 53% выше прошлогоднего показателя.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», производство легковых автомобилей выросло на 46,3% до 37436 штук. Выпуск автобусной техники составил 1089 единиц – на 39,6% больше, чем годом ранее. Производство грузовых автомобилей выросло в 2,6 раза до 4248 машин.

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 37755 автомобилей (+42,3%), а рыночная доля казавтопрома возросла до 70,7% против 57,8% в аналогичный период минувшего года. Как отмечается, отечественные предприятия сохраняют конкурентоспособность благодаря балансу цены и потребительских характеристик, а также широкому модельному ряду локализованных автомобилей.

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам отчетного периода составили LADA (11289 шт.), Hyundai (9727 шт.), Ravon (4807 шт.), KIA (4282 шт.) и Chevrolet (2214 шт.). Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили LADA Granta (4832 шт.), Ravon Nexia R3 (4807 шт.), Hyundai Tucson (2838 шт.), LADA Vesta (2742 шт.) и KIA Rio (2470 шт.)

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