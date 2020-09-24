Кроссовер Mazda CX-30 сертифицирован в России

Компания Mazda, судя по всему, не отказывается от идеи вывести на российский рынок компактный кроссовер Mazda CX-30, созданный на базе новой «трешки». Для российской версии модели заявлен единственный бензиновый «атмосферник» 2.0, зато привод можно будет выбрать, пишет портал «Колеса.ру».

Напомним, мировая премьера Mazda CX-30 состоялась минувшей весной. А в декабре 2019-го в открытой базе Росстандарта появилось первое Одобрение типа транспортного средства на этот кроссовер – японского производства. В продажу он так и не поступил, зато теперь обнаружено еще одно ОТТС: на этот раз в качестве изготовителя указан расположенный во Владивостоке завод «Мазда-Соллерс». Напомним, это предприятие выпускает для российского рынка кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также седаны Mazda 6. Кстати, официально появление CX-30 в России до сих пор не анонсировано, ну а ОТТС на машины локальной сборки начнет действовать с 9 ноября 2020-го.

В нынешнем ОТТС двигатель тот же, что и в декабрьском: для российской «тридцатки» заявлен знакомый по другим моделям марки бензиновый «атмосферник» Skyactiv-G 2.0 мощностью 150 л.с. (213 Нм). Мотор работает в паре с 6-ступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод – передний или полный, но во втором случае кроссовер будет доступен только с 6АКП. На других рынках моторная гамма шире. В Европе, например, еще есть бензиновый Skyactiv-X 2.0 (180 л.с., 224 Нм), у которого воспламенение частично происходит от сжатия. А в США модель недавно обзавелась турбомотором Skyactiv-G 2.5T.

Российской «тридцатке» положены климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних сидений, люк в крыше, проекционный дисплей и электропривод задней двери.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».