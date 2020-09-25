Tesla обновит свой самый доступный электрокар

Компания Tesla планирует обновить свой самый доступный электрокар – Model 3. По предварительным данным, машина получит существенные изменения в дизайне. У автомобиля появится новая оптика, другое рулевое колесо и иная центральная консоль. Кроме того, у Model 3 станет значительно меньше хромированных деталей, пишет портал Autonews.ru.

Также в Tesla улучшат шумоизоляцию машины, а у крышки багажника появится электропривод. Кроме этого будет модернизирована фирменная функция FSD (Full Self-Driving), с которой машина самостоятельно может реагировать на светофоры, совершать обгоны и двигаться в сложных условиях городского трафика. Наконец, автомобиль должен позаимствовать у Model Y систему охлаждения и тепловой насос вместо электрической печки.

Этой осенью выпуск электрокаров Tesla Model 3 должны наладить на новом предприятии в Шанхае, откуда автомобили, помимо местного рынка, будут поставлять в Сингапур, Австралию, Новую Зеландию и Европу. Поставки могут стартовать в конце 2020 или в начале 2021 года. Скорее всего, с конвейера предприятия будет сходить уже обновленная модель.

Напомним, Tesla Model 3 дебютировала четыре года назад, а в прошлом году электрокар добрался до европейского рынка. На данный момент предлагаются два варианта этого автомобиля, которые комплектуются только одним двигателем. Базовый автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,6 с, а его максимальная скорость достигает 210 км/ч. Запас хода составляет 354 км. Вариант Long Range комплектуется 258-сильным электромотором, позволяющим набирать «сотню» за 5,1 секунды.

Весной владельцы Tesla Model 3 Long Range получили обновление программного обеспечения, которое позволило увеличить запас хода на 15 миль (около 25 км). Теперь на одной зарядке автомобиль может проехать до 523 км.

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