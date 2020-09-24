Land Rover рассказал о двигателях нового Defender для российского рынка

Компания Jaguar Land Rover Россия в процессе сертификации нового Land Rover Defender приняла решение, что дизельный двигатель D250, дефорсированный до 249 л.с., на российском рынке будет представлен без технологии мягкого гибрида MHEV. Как сообщает пресс-служба бриатнской марки, новый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель Ingenium D250 дополняет четырехцилиндровый дизельный двигатель D200 с максимальной мощностью 200 л.с. и бензиновый P400 с технологией мягкого гибрида MHEV, развивающий 400 л.с. Все комплектации Defender имеют систему постоянного полного привода и включают 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также двухступенчатую раздаточную коробку (с понижающей передачей).

Напомним, российские дилеры Jaguar Land Rover уже начали прием заказов на новый Land Rover Defender 21 модельного года. Стоимость новинки составляет от 4 млн 060 тыс. рублей до 7 млн 042 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Первые внедорожники в кузове 110 появятся в продаже осенью этого года, а в кузове 90 – в начале следующего года.

В базовую комплектацию Standard входит широкий набор передовых технологий и функций, таких как независимая пневмоподвеска всех колес с системой адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics, светодиодные головные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система Pivi Pro с навигацией и 3D система камер кругового обзора.

Все комплектации Defender получили пакет холодного климата, который включает подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, а также функцию автономного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

Комплектация S дополнена сидениями с обивкой кожей Grained и электрорегулировками, технологией бесключевого доступа и 12,3-дюймовой виртуальной приборной HD-панелью.

Комплектация SE, помимо этого, оснащена светодиодными головными фарами премиум-класса, передними сиденьями с памятью настроек и электроприводом по 12 параметрам, а также аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками.

Еще более высокая комплектация HSE, в дополнение к перечисленным опциям, оборудована матричными светодиодными фарами, сдвижной панорамной крышей, электрической регулировкой сидений по 14 параметрам, адаптивным круиз-контролем, вентиляцией первого ряда сидений, пакетом расширенной отделки кожей, а лицевая часть сидений выполнена из перфорированной кожи Windsor. Комплектация HSE будет доступна только для 3,0-литровых дизельных версий.

Для большей персонализации Defender также предлагается комплектация X и спецификации X-Dynamic и First Edition. С ними автомобиль отличается набором оригинальных элементов и цветовых решений в отделке интерьера и экстерьера. Так, версия X-Dynamic из внешних отличий получила передние и задние окрашенные в Silicon Satin защитные накладки, исполненные в таком же стиле бейджи и решетка радиатора, буксировочные петли цвета Satin Black. Салон тоже отмечен бейджами X-Dynamic, имеет металлические накладки на пороги с подсветкой, сиденья обтянутые материалом Robustek, потолок Ebony Morzine, глянцевые дверные ручки Eiger Grey и другие особые детали. Цветовые решения для интерьера зависят от выбранной комплектации.

Комплектация X выделяется черными глянцевыми вставками на капоте и цветом кузова Gloss Black. Чтобы дополнительно подчеркнуть разницу между версией X и другими модификациями, передняя и задняя защитные накладки и некоторые детали экстерьера выполнены в цвете Starlight Satin.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Land Rover, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».