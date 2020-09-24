АВТОВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль LADA

АВТОВАЗ сегодня выпустил 30-миллионный автомобиль LADA с момента запуска производства в апреле 1997 года. Юбилейным стал седан LADA Granta красного цвета в специальном исполнении #CLUB, который в дальнейшем станет экспонатом корпоративного музея АВТОВАЗа, сообщает пресс-служба предприятия. Как отмечается, LADA под номером 30 000 000 выпущена в год 50-летия с момента сборки первого автомобиля в Тольятти – в связи с этим в церемонии принял участие и ВАЗ-2101.

Напомним, LADA Granta #CLUB предлагается с тремя вариантами силового агрегата – 1,6 л 87 л.с. МКП, 1,6 л 106 л.с. МКП и 1,6 л 98 л.с. АКП. Концепция LADA #CLUB предусматривает наличие новых оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна: шильды «#CLUB», размещенные на багажной двери, новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета. В состав базового набора оборудования входят обогрев сидений и кондиционер. Дополнительно версия #CLUB получила обогрев ветрового стекла и датчики парковки, 15-дюймовые легкосплавные диски «Райден», хромированную отделку рычага МКП и черные глянцевые вставки на рулевом колесе. Стартовая стоимость седана и лифтбэка LADA Granta #CLUB составляет от 572,9 тыс. рублей и 588,9 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства составила 71922 единицы, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели LADA можно в каталоге «Цена Авто».