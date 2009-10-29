На АВТОВАЗе назначен вице-президент по техническому развитию

28 октября 2009 года вице-президентом АВТОВАЗа по техническому развитию назначен Сергей Гайсин.

Трудовую деятельность он начал в 1991 году в научно-техническом центре Ульяновского автозавода – был инженером-конструктором отдела кузовов управления главного конструктора. Затем работал на руководящих должностях: от начальника бюро каркаса отдела кузовов до заместителя технического директора – главного конструктора УАЗе.

На АВТОВАЗе Сергей Гайсин работает с 2006 года: директор по техническому развитию – директор научно-технического центра, заместитель генерального директора АВТОВАЗа – директор по техническому развитию, вице-президент по инжинирингу.