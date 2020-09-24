Mitsubishi открыла новые дилерские центры в Тамбове и Липецке

Компания «ММС Рус» открыла новые дилерские центры Mitsubishi в Тамбове и Липецке. Новые автосалоны, принадлежащие группе компаний MC Group, выполнены в соответствии с глобальным дизайном Mitsubishi, сообщает пресс-служба японской марки.

Общая площадь МЦ Тамбов составляет 1800 кв.м, а МЦ Липецк – 5046 кв.м, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторные шоу-румы позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Eclipse Cross, L200 и обновленный ASX. Дилерские центры также предоставляют полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых автомобилей, с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне МЦ Тамбов площадью более 750 кв.м работает пост активной приемки, восемь постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки.

В ремонтной зоне МЦ Липецк площадью 1800 кв.м работают пост активной приемки, 16 постов слесарного ремонта и 4 поста установки дополнительного оборудования, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки.

В сервисных центрах представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 1000 (МЦ Тамбов) и до 1500 (МЦ Липецк) автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

«Тамбов и Липецк расположены в Центральном федеральном регионе, доля продаж в котором составляет 40% от общего объема наших продаж в России. Этот регион является стратегически важным, поэтому мы продолжаем укреплять свои позиции в нем и открываем еще два дилерских центра совместно с группой компаний MC Group. Теперь в копилке ГК три дилерских центра Mitsubishi (в Воронеже, Тамбове и Липецке), общая доля продаж которых составляет 3% от всех продаж Mitsubishi в России», – отметил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года в России продано 16524 автомобиля Mitsubishi, что на 34% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander.