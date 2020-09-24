Новый Toyota Yaris запатентован в России

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на компактный хэтчбек Toyota Yaris четвертого поколения. Такой «Ярис» под индексом XP210 был представлен в октябре минувшего года.

Как пишет портал Motor.ru, патент был подан ещё в ноябре прошлого года, через месяц после премьеры модели, но был зарегистрирован лишь на этой неделе. Однако публикация изображений не означает обязательного появления модели на российском рынке: нередко автопроизводители получают патенты в различных странах, чтобы защитить интеллектуальную собственность от кражи.

Хэтчбек Toyota Yaris построен на модульной платформе GA-B, которая представляет собой вариацию ТNGA для компактных автомобилей длиной менее четырех метров. Длина автомобиля составляет 3940 мм, ширина – 1695 мм, а высота – 1500 мм. Колесная база увеличилась со сменой поколения на 55 миллиметров и достигла 2550 мм.

Автомобиль предлагают с 1,0-литровым мотором мощностью 69 л.с., 1,5-литровым трёхцилиндровым двигателем, развивающим 120 л.с., а также с гибридной силовой установкой THS II. В её состав входят 91-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 литра и электромотор с отдачей 80 л.с. Для гибридного Yaris доступен передний или полный привод E-Four с электродвигателем на задней оси.

В список оснащения хэтчбека входят проекционный дисплей, акустическая система JBL, беспроводная зарядка и мультимедийная система Toyota Touch с сенсорным дисплеем. В Японии стоимость модели варьируется от 1 млн 395 тыс. иен до 2 млн 493 тыс. иен, или от 1 млн 020 тыс. рублей до 1 млн 825 тыс. рублей по текущему курсу.

Ранее гибридный Toyota Yaris стал первым автомобилем, который прошёл краш-тесты по новой методике Euro NCAP. Японский хэтчбек продемонстрировал эталонную безопасность для небольшого семейного автомобиля и получил пять звезд.

Какие модели Toyota и по какой цене официально представлены в России, можно узнать в каталоге «Цена Авто».