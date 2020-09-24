Рынок электромобилей с пробегом в августе вырос на 72%

Последний месяц лета был отмечен высокой активностью российских покупателей в отношении электромобилей. Если рынок новых электрокаров в августе вырос на 62%, то подержанных еще сильнее. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за месяц жители нашей страны приобрели 587 электромобилей с пробегом, что на 72% больше, чем в августе 2019 года.

Львиная доля предпочтений (около 95%) здесь по-прежнему отдается модели Nissan Leaf, перепродажи которой составили 555 единиц. Кроме этого, в августе россияне купили 15 подержанных электрокаров Tesla, 10 – Mitsubishi i-MiEV, по 3 – BMW i3 и Jaguar I-Pace и 1 – Hyundai Ioniq.

Больше всего электромобилей с пробегом в августе приобретали жители Иркутской области (92 шт.). Второе место в региональном рейтинге занимает Приморье (72 шт.), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (44 шт.). Среди субъектов РФ, где активно перепродавали транспортные средства на электротяге, стоит выделить еще Хабаровский край (28 шт.), Новосибирскую область (21 шт.) и Красноярский край (20 шт.). Москва в этом рейтинге – только седьмая, с показателем 19 купленных электрокаров с пробегом.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев 2020 года вторичный рынок электромобилей тоже показывает существенный рост. Так, за этот период его объем составил 3,1 тыс. единиц, что на 50% больше, чем в январе – августе прошлого года.

Быстро узнать актуальную стоимость электромобиля (и не только) с пробегом – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Drom.ru