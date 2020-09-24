На КАМАЗе назначен новый главный инженер

Главным инженером КАМАЗа с 8 сентября назначен Алексей Титов, ранее работавший генеральным директором «КАМАЗэнергоремонт» и по совместительству заместителем главного инженера КАМАЗа по строительству. В новой должности он сменил Александра Жданова, который перешел на должность консультанта аппарата при руководстве главного инженера блока первого заместителя генерального директора – исполнительного директора КАМАЗа, сообщает пресс-служба автопроизводиителя.

Алексей Титов родился в Набережных Челнах, в 2005 году окончил Камский автомеханический техникум по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятия», в 2009-м – Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Машины и технология литейного производства».

Трудовую деятельность начал в 2004 году электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦРТО ПЦЛ «КАМАЗ-Металлургия», к 2014 году стал начальником производства «КАМАЗэнергоремонт». Затем в разные годы возглавлял «Производственная организация «Строй-Изделия», «Технопарк ЖБИ», был заместителем гендиректора по развитию, консультантом гендиректора КАМАЗа. С 2018 года работал генеральным директором «КАМАЗэнергоремонта» и по совместительству заместителем главного инженера КАМАЗа по строительству.

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