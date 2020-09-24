Renault представила купе-кроссовер Arkana для Европы

Компания Renault представила европейскую версию купе-кроссовера Arkana, который поступит в продажу в 2021 году. Поставляться новинка в Европу будет с завода компании в Южной Корее, пишет портал Autonews.ru.

Модификация Renault Arkana для стран ЕС при схожести во внешности с российским вариантом получила совершенно другую начинку. Так, Renault Arkana, который производится в нашей стране, базируется на платформе B0 от Renault Duster, тогда как в основе европейского кроссовера лежит модульное шасси CMF-B от моделей Clio и Captur.

Что касается линейки двигателей, в ЕС кросс-купе предложат с 1,3-литровым бензиновыми «турбочетверками», работающими по принципу «mild hybrid» – с 12-вольтовым стартер-генератором и систему рекуперации энергии при торможении. Двигатели, действующие вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, развивают 140 и 160 л.с. Кроме того, Renault Arkana будет доступен с полноценной гибридной установкой на базе 1,6-литрового атмосферного мотора, работающего вместе с двумя электрическими агрегатами. Суммарная отдача – 140 л.с.

Европейская Arkana также получила другой салон, где появился вертикальный планшет мультимедийного комплекса и виртуальная приборная панель. Список доступного оборудования предусматривает адаптивный круиз-контроль, навигацию TomTom, а также информационно-развлекательный комплекс с возможностью автоматического обновления программного обеспечения.

Напомним, Россия стала первой страной, где в июне 2019-го начались производство и продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. А в сентябре прошлого года Renault начала экспорт этой модели в страны СНГ: на рынки Беларуси, Азербайджана, Армении, Киргизстана и Казахстана. В дальнейшем географию поставок пополнила Монголия.

Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

Высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

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