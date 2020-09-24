ГАЗ планирует начать серийный выпуск электромобилей «ГАЗель» в 2021 году

Горьковский автозавод планирует начать серийное производство электромобиля GAZelle e-NN в 2021 году. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил управляющий директор ГАЗа Андрей Софонов, добавив, что в компании планируют локализовать производство электрических двигателей и тяговых батарей, которые пока закупаются в Китае.

По его словам, локализация электродвигателей и батарей планируется в Нижнем Новгороде. А.Софонов отметил, что на эти компоненты приходится значительная часть себестоимости производства, но локализация нужна для технологической защищенности. При этом сам автомобиль будет дороже бензиновой, дизельной и газовой версий "ГАЗели", но будет дешеветь с ростом производства.

Напомним, накануне Горьковский автозавод представил первые предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Электромобили собраны на заводском конвейере в рамках подготовки к старту серийного производства новой модели. Единая электроплатформа, разработанная конструкторами ГАЗа, позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого электротранспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN сочетаются унифицированные компоненты модельного ряда «ГАЗель Next» (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса автомобиля – 4,6 т, грузоподъемность – до 2,5 т (бортовые модификации). Электродвигатель – синхронный на постоянных магнитах, пиковая мощность – 100 кВт, максимальный крутящий момент – 310 Нм. Энергоемкость аккумуляторных батарей – 48 кВт/ч. Максимальная скорость – 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке – 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

Напомним, в сентябре 2019 года ГАЗ представил легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN», серийное производство которого начнется не ранее 2021 года. На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

В декабре 2018 года «Группа ГАЗ» подписала с Минпромторгом РФ и правительством Нижегородской области специнвестконтракт о создании производств новых колесных транспортных средств. В рамках СПИКа, который подписан на десять лет – до 2028 года, запланированы инвестиции свыше 20 млрд рублей в создание высокотехнологичных производств новых транспортных средств – техники с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков и локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения.

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