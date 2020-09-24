Правительство приняло постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей

Правительство России приняло постановление о правилах проведения технического осмотра транспортных средств. Правила будут действовать в течение шести лет со дня вступления в силу федерального закона, пишет агентство «ТАСС».

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Госдуме приняли законопроект о реформе ТО, которая была призвана изменить сложившуюся в России практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Реформа предполагала перевод диагностических карт в электронный вид, обязательную фотофиксацию процедуры ТО, рост штрафов для компаний, торгующих картами, и введение штрафов для водителей за езду без ТО. Нововведения должны были заработать 7 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса и усложнения экономической ситуации запуск реформы перенесли на 1 марта 2021 года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.