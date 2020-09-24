«Келес Рус» планирует к 2022 году увеличить число дилеров Chevrolet до 120 – 130

Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ, которая с 15 июня начала продажи Chevrolet массового сегмента (модели Spark, Nexia и Cobalt), по итогам лета реализовала более 500 автомобилей. До конца года в нашей стране планируется продать 3000 машин, сообщил в интервью агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов. В следующем году компания рассчитывает занять на российском рынке долю в 1,5 – 2%.

Как отметил Вадим Артамонов, количественные показатели для «Келес Рус» сейчас не главное. В приоритете – создание разветвленной дилерской сети, которая на сегодня насчитывает уже 21 дилерский центр, а до конца года их должно быть 50.

«Массовому бренду, чтобы чувствовать себя на российском рынке хорошо, нужно быть представленным везде: страна большая, машину нужно иметь возможность купить везде, чтобы не ехать за ней в соседний регион. Наши основные клиенты не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Они в регионах, куда мы должны прийти и открыть примерно 120 – 130 дилерских центров к 2022 году», – заявил Вадим Артамонов.

Напомним, в настоящее время на российском рынке предлагаются модели Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Под капотом субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Полный список дилеров Chevrolet (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».