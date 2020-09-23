В России появятся две новые массовые модели Chevrolet

Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ, в 2021 году планирует вывести на российский рынок две новые модели. Как рассказал в интервью агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов, одна в сегменте С – бизнес-седан, вторая в сегменте SUV – средний внедорожник. Кроме того, уже представленные в России модели – хэтчбек Spark, седаны Cobalt и Nexia – в следующем году будут модернизироваться, получат новые комплектации.

Напомним, продажи Chevrolet массового сегмента (модели Spark, Nexia и Cobalt) в России возобновились в июне 2020 года в рамках заключенного ранее соглашения General Motors и UzAuto Motors. Под капотом субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.