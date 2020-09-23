Tesla пообещала через три года выпустить бюджетный беспилотник

Компания Tesla через три года будет производить беспилотные автомобили стоимостью 25 тысяч долларов. Об этом заявил глава компании Tesla Илон Маск на встрече с акционерами. Таким образом, новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель, которая Tesla производит сейчас – седан Model 3 стоимостью 37990 долларов, пишет агентство "Прайм".

Напомним, ранее Tesla отчиталась о прибыли за второй квартал 2020 года выше прогнозов, что стало для нее четвертым подряд кварталом в плюсе. Согласно отчету компании, выручка составила 6,04 млрд долларов при ожиданиях 5,37 миллиарда. При этом чистая прибыль составила 107 млн долларов (в первом квартале – 16 миллионов). Разводненная прибыль на акцию составила 50 центов при прогнозах убытка в 1,04 доллара и против убытка в 2,31 доллара на акцию за второй квартал 2019 года.

Как отмечают в Tesla, бизнес компании проявил устойчивость в непростой период и несмотря на приостановку работы их основного производства в городе Фремонт из-за коронавируса на половину второго квартала. В Tesla рассчитывают, что достигнутый прогресс позволит успешно пройти и второе полугодие, и отметили рост производства на фоне спроса. Компания ставит своей целью реализовать в 2020 году более 500 тыс. автомобилей.

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