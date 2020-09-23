В Европе снова намерены ужесточить нормы вредных выбросов | АВТОСТАТ

В Европе снова намерены ужесточить нормы вредных выбросов

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В Европе снова намерены ужесточить нормы вредных выбросов

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Европейская комиссия предлагает ужесточить нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей. По мнению экологов, чтобы стать CO₂-нейтральным к 2050 году, Евросоюзу необходимо уже через десять лет уменьшись средний уровень выбросов для пассажирских моделей на 50% от показателя 2021 года, пишет портал Motor.ru.

Еврокомиссия – это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, в ведении которого также находится экологическая политика. Ведомство устанавливает нормы вредных выбросов и штрафует производителей за их превышение. Согласно действующей редакции регламента, с 2021 года средний показатель не должен быть больше 95 граммов на километр. В 2025-м выбросы нужно будет сократить еще на 15%, а в 2020-м – на 37,5%.

По данным Automotive News Europe, в новом проекте документа говорится о 50-процентном снижении выбросов углекислоты с 2030 года. Таким образом, Еврокомиссия вступает в конфронтацию с представителями немецкой автопромышленности, которым придется либо платить огромные штрафы, либо выводить на рынок модели с нулевым или сверхнизким уровнем вредных выбросов (zero- and low-emission vehicles или ZLEV). Причем от количества таких машин будет напрямую зависеть целевой показатель вредных выбросов – его можно увеличить на 5% от нормы, если к 2025 году доля ZLEV составит 15%, а с 2030-го – 35%.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы европа

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