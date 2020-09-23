Hyundai представила новый «горячий» седан Sonata N Line

Компания Hyundai Motor представила спортивную версию седана Sonata N Line 2021. Новинка пополнила семейство среднеразмерных седанов Hyundai, дебютировав на рынке вскоре после запуска Sonata и Sonata Hybrid в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба Hyundai, Sonata N Line получила характерную для всех моделей спортивной линейки каскадную радиаторную решетку, агрессивную переднюю часть с тремя воздухозаборниками, фирменные эмблемы N Line. Внешний вид «горячего» седана также отличают дополнительные спортивные кузовные элементы и 19-дюймовые легкосплавные диски, а также сдвоенные патрубки выхлопной системы по обеим сторонам заниженного черного бампера с диффузором N Line. Интерьер Sonata N Line отличают отделка темным хромом, фирменная красная прострочка N Line на рулевом колесе и спортивные сиденья.

Напомним, с ноября 2019-го в России стала доступна Sonata восьмого поколения. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев текущего года продажи этого бизнес-седана на российском рынке составили 4000 автомобилей, что на 17% ниже показателя годичной давности. В результате Sonata вошла в пятерку самых продаваемых моделей Hyundai в России.

Ранее компания Hyundai Motor расширила линейку модификаций компактного седана Elantra новой спортивной версией N Line, которая отличается оригинальными элементами дизайна, а также усовершенствованными настройками трансмиссии и шасси.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».