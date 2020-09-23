Российский рынок новых автобусов в августе упал на 30%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за август 2020 года в России было куплено 846 новых автобусов. Это на 30% ниже результата годичной давности (1216 шт.).

Порядка 70% от этого количества пришлось на отечественную марку «ПАЗ». В последний месяц лета объем рынка продукции Павловского автозавода составил 577 единиц – на 19% меньше, чем в августе 2019 года.

С огромным отставанием от лидера, на второй строчке, расположился «НЕФАЗ», результат которого снизился на 17% до 91 экземпляра. Замкнул тройку лидеров «КАМАЗ», электробусы которого разошлись тиражом в 30 штук, показав при этом рост более чем в 2 раза. Показатели других марок выглядят еще скромнее.

В региональной структуре рынка новых автобусов лидирует Москва – по итогам августа в столице было куплено 150 единиц этой техники. В тройке лидеров среди субъектов РФ оказались также Башкортостан (57 шт.) и Тюменская область (41 шт.). В каждом из оставшихся регионов за месяц приобрели менее 40 новых автобусов.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года объем российского автобусного рынка составил порядка 8 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем в январе – августе 2019 года.

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