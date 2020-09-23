«IT-революция - 2020»: идем в онлайн? Идем вместе!

После короткого роста в июле (+8,5%), в августе российский рынок новых легковых автомобилей, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», вновь вернулся к падению (-8%). По итогам 8 месяцев нынешнего года этот рынок также находится «в минусе» (-12%). Как в условиях таких «американских горок» чувствуют себя дилеры?

Специалисты агентства также подсчитали, что на начало июля 2020 года в России насчитывалось 3 152 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом, за первое полугодие их количество уменьшилось на 218 (в январе 2020-го было 3 370 дилеров).

Однако есть марки, сумевшие нарастить свои дилерские сети за эти 6 месяцев. В основном это китайские автопроизводители. Например, у Сhangan прибавилось 26 дилеров, у FAW - 12, у Haval - 9. Несколько центров добавили к своим сетям JAC, Chery и Geely.

Какие инструменты помогают дилерам наращивать продажи в условиях «кризисной» экономики? На что был смещен фокус во время карантина и какие плоды это принесло? Как сказался на продажах массовый уход в онлайн? Какие цифровые продукты уже зарекомендовали себя, а какие - будут использоваться в ближайшем будущем? Все эти вопросы обсудим на форуме «IT-революция - 2020», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет в онлайн-формате.

В этом году форум будет проходить в несколько этапов.

27 октября - онлайн-стрим с представителями производителей и дистрибьюторов автомобилей, где будут обсуждаться IT-новинки в оборудовании автомобилей, а также в производстве и бизнес-процессах. Организован при поддержке Авто Mail.ru.

Ночной эфир (27 - 28 октября) - ролики об автомобильных новинках года, а также видеопрезентации IT-разработчиков, участников конкурса «ИТ-решений в автобизнесе» в рамках «IT-Революции - 2020».

28 октября - конкурс IT-решений для автобизнеса.

Если вы работаете в дилерском бизнесе, продаете автомобили или пишете кейсы для их продажи, добро пожаловать на форум «IT-революция - 2020». Здесь вы можете пройти бесплатную регистрацию и оставить заявку на участие в конкурсе IT-решений для автобизнеса.