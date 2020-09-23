Компактный кроссовер Mazda CX-30 получил мощную турбоверсию

Компактный кроссовер Mazda CX-30 вслед за соплатформенным семейством Mazda3 обзавелся турбомотором 2.5. Наддувная «четверка» Skyactiv-G выдает по меньшей мере 230 л.с. (420 Нм) и положена только богато оснащенным CX-30 с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, пишет портал Motor.ru.

Топ-версию Mazda CX-30 можно опознать по частичному пакету «антихром», увеличенному сечению выхлопных патрубков, черным корпусам зеркал заднего вида, антрацитовым 18-дюймовым дискам и шильдику Skyactiv-G Turbo справа на пятой двери. В стандартное оснащение входит комплекс систем активной безопасности, мультимедиасистема с 8,8-дюймовым тачскрином, аудиосистема Bose с 12 динамиками и проекционный дисплей.

Отдача «турбочетверки» 2.5 зависит от залитого бензина: на американском аналоге «девяносто второго» 87 AKI мотор выдает 230 л.с. и 434 Нм, на «девяносто восьмом» (93 AKI) – до 253 л.с. и 434 Нм. Полноприводная трансмиссия с муфтой подключения задней оси безальтернативна. Данные о разгонной динамике не опубликованы, но спортивного характера от CX-30 Turbo можно не ждать – Mazda не стремилась сделать турбо-версии «драйверскими», сфокусировавшись на комфорте.

В Северной Америке Mazda CX-30 Turbo поступит в продажу до конца года. В Старом Свете кроссовер с турбомотором 2.5 вряд ли появится. Что касается России, то у нас до сих пор не поступили в продажу даже базовые CX-30 – премьера модели отложена на неопределенный срок, хотя сертификацию в нашей стране «тридцатка» прошла почти год назад.

А какие модели точно появятся на российском рынке в 2020 году? Смотрите в «Календаре новинок».