Hyundai представила юбилейную серию Solaris в честь 10-летия завода в Санкт-Петербурге

В честь десятилетнего юбилея завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, открытого 21 сентября 2010 года, Hyundai представляет спецсерию модели Solaris – «10 лет». Именно седан Solaris стал первым автомобилем, запущенным в массовое производство на российском предприятии Hyundai Motor, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Старт продаж и стоимость юбилейной спецсерии Solaris «10 лет» будут объявлены позднее.

Юбилейная серия Solaris «10 лет» выпущена ограниченным тиражом в 4500 автомобилей. Седан в лимитированном исполнении предлагается российским клиентам на базе комплектаций Active Plus или Comfort в сочетании с моторами 1.4 или 1.6, а также 60ступенчатыми механической или автоматической коробками передач на выбор. О важной дате в истории завода напоминает эмблема «10 лет», использованная в экстерьере и интерьере автомобиля.

В специальную серию Hyundai Solaris на базе комплектации Active Plus входят хромированная решетка радиатора, 15-дюймовые легкосплавные диски, задние дисковые тормоза, функция регулировки рулевой колонки по вылету, центральный задний подголовник, USB для задних пассажиров, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, а также полноразмерное запасное колесо и коврики в салоне.

Оснащение комплектации Comfort юбилейной спецсерии Solaris дополнили светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары и светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов, передний парктроник и задние датчики парковки, датчик света, климат-контроль, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, а также USB-разъем для задних пассажиров и коврики в салоне.