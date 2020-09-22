Ford Sollers поставит 250 фургонов Ford Transit онлайн-магазину «Утконос»

Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 250 фургонов Ford Transit для одного из крупнейших в России онлайн-магазинов «Утконос». Основная партия автомобилей уже передана ритейлеру, оставшаяся часть будет отгружена в начале октября, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Ford Sollers поставляет онлайн-магазину «Утконос» фургоны на основе шасси Ford Transit со средней базой и полной массой 3500 кг. Автомобили оснащены дизельным двигателем объемом 2,2 л (125 л.с/350Нм), 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Автомобили имеют яркую оклейку фирменными логотипами на бортах, задних дверях и крыше фургонов.

Напомним, сотрудничество компаний Ford Sollers и «Утконос Онлайн» началось в 2012 году, с тех пор автопарк ритейлера несколько раз пополнялся автомобилями Ford Transit и с учетом нынешней поставки составляет 1100 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Ford реализовали 1112 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 10% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране остались на прошлогоднем уровне и составили 7247 машин, согласно данным АЕБ.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме легких коммерческих, мы регулярно мониторим рынок легковых машин. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».