Volkswagen Tiguan в августе стал самым популярным кроссовером с пробегом в Москве и Петербурге

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали вторичный рынок Москвы и Санкт-Петербурга по итогам августа 2020 года и установили, что в обоих городах лидером в сегменте SUV стал Volkswagen Tiguan.

Так, в последний месяц лета москвичи приобрели 9,7 тыс. подержанных кроссоверов и внедорожников. Из них наибольшие предпочтения были отданы Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 296 единиц. На второе место по итогам августа опустился прежний лидер сегмента SUV – BMW X5 (283 шт.). Кроме них, в ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов с пробегом в Москве попали: Nissan X-Trail (267 шт.), Nissan Qashqai (251 шт.) и Toyota RAV4 (236 шт.).

Жители Северной столицы в прошлом месяце стали обладателями почти 4 тыс. подержанных автомобилей сегмента SUV. Лидирует здесь тоже Volkswagen Tiguan, который был куплен в количестве 158 экземпляров. Далее в этом рейтинге располагаются Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander (105 и 100 шт. соответственно). А замкнули пятерку лидеров по итогам августа Nissan X-Trail (97 шт.) и BMW X5 (94 шт.).

Отметим также, что найти эти и другие автомобили можно в салонах проверенных дилеров.