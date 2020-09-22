Ульяновский автозавод вышел на рынок Ирана

Ульяноский автозавод начал продажи автомобилей в республике Иран. Как пишет «Российская газета», дистрибьютором УАЗа в этой стране стала местная компания Soroush Diesel Mabna. «УАЗы» поступают в Иран в виде машинокомплектов, которые Soroush Diesel Mabna дособирает в готовые автомобили. До сих пор эта фирма специализировалась на лицензионной сборке коммерческих автомобилей Hyundai для местного рынка.

На рынке Ирана доступны модели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». Все автомобили имеют полноприводную трансмиссию, отвечающий экостандарту Евро-5 бензиновый двигатель ЗМЗ-409051 (150 л.с.), две подушки безопасности, ABS и ESP, электронные системы помощи при трогания со склона и движения под уклон.Цена начинается от 600 млн риалов (1 млн 86 тысяч рублей по текущему курсу).

Напомним, Ульяновский автозавод планировал выйти на рынок Ирана еще в 2017 году – тогда на выставке в Тегеране были представлены модели «Патриот» и «Пикап». Однако в 2018-м США возобновили жесткие санкции против Ирана, что затруднило задачу по поставкам автомобилей в эту страну. УАЗ уже имел опыт работы на иранском рынке: ульяновские внедорожники поставлялись туда в 1980-е годы, и к началу 1990-х в Иране было продано около 15 тысяч «УАЗов».

Добавим, что Иран является крупнейшим автомобильным рынком на Ближнем Востоке, его потребительский потенциал оценивается в 1,7 млн машин в год.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.