Infiniti отзывает в России около 4 тысяч внедорожников QX56

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявила об отзыве 3932 внедорожника Infiniti QX56, изготовленных с 22 ноября 2009-го года по 25 января 2013 года. Причиной отзыва является то, что из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов. В результате корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться на отдельные фрагменты, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет произведена замена подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Infiniti приняла решение сконцентрировать силы на рынках, где бренд может рассчитывать на максимальную эффективность и максимальную прибыльность. Именно поэтому было принято решение покинуть европейский регион и сосредоточиться на продвижении в Северной Америке, Китае, России, на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках глобального процесса повышения эффективности производства будущая модельная линейка Infiniti будет использовать возможности общих платформ Nissan Motor Company. При этом все автомобили бренда будет разрабатываться по уникальным премиальным стандартам. Первой новинкой станет кроссовер-купе Infiniti QX55, а самый популярный в нынешней линейке бренда кроссовер QX60 уже в скором времени переживет смену поколений.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Infiniti, официально представленные в России в настоящее время, можно в каталоге «Цена Авто».