Hyundai рассказала о планах продаж в России

Компания «Хендэ Мотор СНГ» по итогам 2020 года планирует реализовать в России порядка 145-155 тыс. автомобилей. Об этом сообщил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, добавив, что в целом российский авторынок в этом году, по прогнозам компании, сократится на 15%, при этом рыночная доля Hyundai сильно не изменится.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 95663 машины (-18%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,9% против 11,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

«Мы на волне «отскока» рынка пришли к тому, что в августе продали 17,57 тыс. автомобилей. Это абсолютный исторический рекорд продаж Hyundai, и 70% этого результата – это продукция нашего питерского завода, в первую очередь – модели Creta и Solaris. Сентябрь позволяет нам надеяться на новые рекорды, потому что спрос отличный. Он комбинируется с эффективной госпрограммой, которая еще действует и которая, как мы полагаем, скоро закончится, потому что бюджет уже почти выбран», – цитирует А.Калицева агентство «Финмаркет». Он добавил, что несмотря на коронавирусную паузу весны и вызванные ею трудности дилерская сеть «Хендэ Мотор СНГ» в России из 190 салонов сейчас не испытывает больших проблем.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре 2020-го в продажу на российском рынке поступит седан Elantra нового поколения, а в ноябре – абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade. Кроме того, в начале следующего года компания Hyundai планирует начать продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe четвертого поколения. Также в 2021 году на российском рынке появятся следующие поколения кроссовера Tucson и минивэна H1, а летом ожидается новый Hyundai Creta.

«Если говорить в целом про перспективы рынка, мы видим, что до конца года продлится ситуация с повышенным спросом. Вполне возможно, что раскачаются наши конкуренты, и будет очень много машин к концу года. Мы ожидаем, что в декабре может быть затоварка», – добавил А.Калицев.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 16,9% до 880198 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам всего 2020 года российский авторынок снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. машин при условии продолжения государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии коронавируса.

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