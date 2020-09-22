Mercedes-Benz отложил премьеру нового кроссовера из-за коронавируса

Компания Mercedes-Benz приняла решение перенести премьеру нового электрического кроссовера под названием EQA. По данным издания Autocar, изначально новинку планировалось представить до конца нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса дебют автомобиля состоится только весной 2021 года. По словам источников, на данный момент Mercedes-Benz продолжает испытывать проблемы с поставкой аккумуляторных элементов на фоне пандемии COVID-19. Кто является поставщиком компании, при этом не уточняется, пишет портал Autonews.ru.

Кроме этого, на планы по запуску EQA повлияла возможная смена производственной площадки для еще одного электрокара – EQB.Ожидалось, что сборку этого компактного кроссовера наладят на заводе в городе Хамбах (Франция). Однако, как выяснилось, это предприятие уже в скором времени может быть продано. В таком случае производство EQB придется переносить на предприятие в немецком городе Раштатт, где также планируется выпускать EQA.

Электрический кроссовер EQA построят на платформе модели GLA второго поколения. От стандартной версии небольшой пятидверный кроссовер будет отличаться «закрытой» радиаторной решеткой и особыми колесами необычного дизайна.Все технические характеристики машины держатся в секрете. Однако ранее стало известно, что помимо стандартной версии будущая модель может получить спортивную модификацию. Ее разработкой собирается заняться подразделение Mercedes AMG Performance. По неофициальным данным, такая версия кроссовера получит систему полного привода.

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