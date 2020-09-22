Mitsubishi прекратит производство электромобиля i-MiEV

Компания Mitsubishi Motors намерена до конца текущего финансового года (завершится в марте 2021 года) прекратить производство компактного хэтчбека i-MiEV, который стал первым в мире электромобилем, выпущенным для широкого рынка.

Как пишет агентство "ТАСС", основной причиной такого решения стали низкие продажи модели, а также общая кризисная ситуация в компании и ее стремление сократить издержки. Кроме того, Mitsubishi Motors может заняться разработкой нового электромобиля при поддержке своего партнера Nissan.

Пятидверный хэтбчек i-MiEV дебютировал в 2009 году и стал первым массовым электромобилем в мире. Он оснащался электромотором мощностью 63 л.с., а пробег на одном заряде батареи составлял примерно 160 км. Автомобиль также выпускался под брендами Peugeot и Citroen.

Всего с момента старта продаж в мире было продано около 50 тыс. экземпляров, включая те, что были выпущены под французскими марками в рамках сотрудничества трех концернов. Успеху i-MiEV помешала его высокая цена, в некоторых странах достигавшая 40 тыс. или 50 тыс. долларов, а также отсутствие в период после дебюта модели развитой сети станций зарядки. Тем не менее он заложил вектор развития автомобильной индустрии на следующее десятилетие.

Компания Mitsubishi Motors в 2016 году вошла в альянс Nissan-Renault. Перед ней была поставлена цель увеличить продажи на мировом рынке, однако какого-либо ощутимого прогресса добиться не удалось. Сейчас концерн готовится принять новый среднесрочный план развития, предполагающий сокращение расходов и производственных издержек на 935 млн долларов. Ранее компания приняла решение прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero.

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