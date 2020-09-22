Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

Минпромторг РФ прогнозирует падение продаж автомобилей в России в 2020 году на 25-30%, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью газете "Известия". Министр также отметил, что автопрому в этом году дополнительно было выделено более 25 млрд рублей для стимулирования потребительского спроса, с учетом целевых закупок - это больше 35 млрд рублей.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 16,9% до 880198 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам всего 2020 года российский авторынок снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. машин при условии продолжения государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии коронавируса.

"В производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок КАМАЗа, и "Группы ГАЗ", - уточнил Д.Мантуров.

По данным Росстата, за восемь месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 706 тыс. легковых автомобилей (-30,1%). Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 76,9 тыс. единиц, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал ранее замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, льготные госпрограммы по стимулированию спроса на автомобили, произведенные в России, будут продлены на 2021 год. По итогам нынешнего года в рамках этих программ планируется продать свыше 200 тыс. автомобилей российского производства.

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