Renault откроет дилерский центр в Абакане

Группа компаний «СИАЛАВТО» до конца текущего года планирует запустить в Абакане дилерский центр Renault. Это будет уже третий автосалон французской марки для «СИАЛАВТО» – двое действующих дилерских центров работают в Красноярске. Ранее интересы Renault в Абакане представляла компания «Автодилер».

Как пишет портал «Континент Сибирь», салон французской марки будет располагаться на улице Шоссейной в бывшем дилерском центре «Арсенал Групп», который прекратил свою работу в начале второго квартала 2020 года. Предполагается, что в перспективе в этом автокомплексе с учетом его параметров могут появиться и другие марки. На сегодня уровень представленности автомобильных брендов в Абакане значительно уступает соседнему Красноярску.

Напомним, что помимо Renault ГК «СИАЛАВТО» является официальным дилером KIA в Красноярске.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 740471 автомобилей, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4%, согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».