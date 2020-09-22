Volkswagen выбрал название для нового кроссовера

Компания Volkswagen опубликовала новый тизер компактного кроссовера, который в модельном ряду расположится на ступеньку ниже Tiguan. В США новинка получит название Taos – в честь города на севере американского штата Нью-Мексико, пишет портал Motor.ru.

Кроссовер, по сути, представляющий собой перелицованную версию Skoda Karoq, продаётся в Китае с 2018 года под именем Tharu. Ожидалось, что с тем же названием он доберется до России, а в Латинской Америке получит название Tarek.

На затемненной фотографии виден силуэт автомобиля в ракурсе три четверти с заваленной крышей и задней стойкой. От китайской версии новинку отличает решетка радиатора, подчеркнутая тонкими диодными полосами. Кроме этого, автомобиль получит слегка измененные бамперы, иной рисунок оптики и обновленный логотип.

В Китае Volkswagen Tharu предлагают с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,4 и 2,0 л и мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Пару обоим двигателям составляют «роботы». В Южной Америке кроссовер появится с 150-сильным мотором 1.4 TSI, 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Позже в продажу поступит версия с более мощным двигателем 2.0.

Премьера Volkswagen Taos состоится 13 октября в США. Когда новинка выйдет на рынки за пределами КНР, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что компактный кроссовер будут собирать в России – на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

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