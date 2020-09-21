Hyundai начала продажи хэтчбека под названием Getz

Компания Hyundai начала продажи компактного хэтчбека HB20 Getz, под таким именем модель будет предлагаться только в Колумбии.

Как пишет портал Wroom.ru, второе поколение семейства Hyundai HB20, разработанного специально для южноамериканского рынка, дебютировало год назад в Бразилии. Автомобили продаются в нескольких странах региона, а версии для рынка Колумбии получили имена, уже использовавшиеся для моделей марки. Хэтчбек назвали Hyundai HB20 Getz, а седан – Hyundai HB20S Accent. Машины оснащаются бензиновым мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 121 л. с., работающим в сочетании с «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом».

Основным конкурентом новинки станет Chevrolet Onix, самый продаваемый автомобиль в Колумбии. Еще одним соперником «Гетца» станет хорошо известный у нас Renault Sandero.

«Настоящий» Hyundai Getz выпускался с 2002 до 2011 года и продавался на многих рынках мира, высоким спросом модель пользовалась и в России.