BMW выпустит удлиненную версию седана 5-Series для Китая

Компания BMW представила длиннобазную версию обновленного седана 5-Series, разработанную специально для китайского рынка. Публичная премьера автомобиля состоится в конце сентября на мотор-шоу в Пекине.

Как пишет портал Autonews.ru, размер колесной базы BMW 535Le вырос до 3105 мм, что на 130 мм больше, чем у седанов для США и Европы. При этом увеличенные размеры стали не единственным отличием модели для КНР.

Так, седан оснастили особой гибридной силовой установкой, которая стала эксклюзивной для китайского рынка. В ее состав входит 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с электрическим двигателем. В сумме агрегаты выдают 292 л.с.

BMW 535Le будет доступен со спортивным кузовным обвесом, панорамной крышей, информационно-развлекательным комплексом с функцией голосового управления, а также с двумя дисплеями для пассажиров заднего ряда.

Напомним, стандартный обновленный седан BMW 5-Series был представлен в мае 2020 года. Автомобиль получил точечные изменения во внешности с более узкой головной оптикой с двойными L-образными блоками дневных ходовых огней, также выступающих в роли указателей поворота. Кроме того, модернизации подверглись задние фонари и радиаторная решетка.

А какие модели появятся на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».