В Оренбурге открылся обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover

Дилерский центр Jaguar Land Rover «Премиум Авто» в Оренбурге, открытый в 2014 году, начал работу, переоформленный в соответствии с фирменным стандартом британского автопроизводителя – ARCH. Эта концепция подразумевает дизайнерское оформление фасадов дилерских центров в виде торжественных арок: ключевой здесь является зона, в которой представлены автомобили, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Площадь нового дилерского центра составляет 1600 кв.м и позволяет разместить в шоу-руме весь модельный ряд брендов Jaguar и Land Rover. Помещение располагает уютной клиентской зоной с цифровым конфигуратором моделей и комплектаций, отделом продаж, зонами приемки и выдачи автомобилей. Сервисная зона имеет шесть постов обслуживания, предусмотрен склад запасных частей.

Новый автоцентр оснащен всем необходимым современным оборудованием в строгом соответствии с требованиями Jaguar Land Rover в России и позволяет производить любые виды работ на уровне мировых стандартов, включая обслуживание автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками – для них предусмотрены две зарядные станции. Сотрудники Jaguar Land Rover «Премиум Авто», в том числе технический персонал, прошли обучение в Академии Jaguar Land Rover.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 4155 автомобилей (-36%). Так, в отчетный период российские клиенты приобрели 3563 внедорожника Land Rover – на 33% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 592 единицы (-50%), согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры Jaguar Land Rover, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».